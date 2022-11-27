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13:15, 27 ноября 2022Россия

В ЛНР рассказали о больших потерях ВСУ за сутки

В НМ ЛНР сообщили, что за сутки ВСУ потеряли до 85 человек личного состава и технику

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Официальный представитель пресс-службы Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР), капитан Иван Филипоненко рассказал о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Филипоненко сообщил, что в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР украинские войска понесли серьезные потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 85 человек личного состава; 3 танка; 6 бронетранспортеров; 2 артиллерийские установки; 1 беспилотный летательный аппарат; 20 единиц специальной автомобильной техники», — уточнил он, добавив, что противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в ЛНР.

26 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские войска предотвратили попытку ВСУ провести атаку на село Новоселовское в ЛНР на купянском направлении.

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Варвара Кошечкина
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