Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 26 ноября 2022Россия

Российские войска предотвратили атаку ВСУ в направлении ЛНР

Минобороны заявило о предотвращении атаки ВСУ на село в ЛНР на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести атаку на село Новоселовское Луганской народной республики на купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы атаковали районы сосредоточения противника. В результате были уничтожены более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также один бронеавтомобиль и три пикапа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Премьер Польши предрек проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине
Минобороны рассказало об атаках ВСУ на красно-лиманском направлении
Российские войска предотвратили атаку ВСУ в направлении ЛНР
Зеленский заявил о прибытии в Киев премьера Бельгии
Судья появилась на заседании через Zoom полуголой и с сигаретой
Москвичей предупредили о существенно превышающем норму атмосферном давлении
Стала известна вытащенная Роналду из трусов вещь во время матча ЧМ
В Совфеде отреагировали на попытки исключить Россию из ПА ОБСЕ
Аренда жилья в популярной у россиян стране подорожала более чем вдвое за год
Рэпер Рич выпустил новый альбом «Культура отмены»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.