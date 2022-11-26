Российские войска предотвратили атаку ВСУ в направлении ЛНР

Минобороны заявило о предотвращении атаки ВСУ на село в ЛНР на купянском направлении

Российские войска предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести атаку на село Новоселовское Луганской народной республики на купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы атаковали районы сосредоточения противника. В результате были уничтожены более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также один бронеавтомобиль и три пикапа.

