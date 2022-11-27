В Кремле допустили наступление прозрения в Европарламенте по отношению к России

Дмитрий Песков допустил, что в ЕП со временем «настанет прозрение» по отношению к России

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на резолюцию Европарламента (ЕП) о признании России страной-спонсором терроризма. Пресс-секретарь российского президента отметил, что она не носит юридически обязывающего характера, а потому Москва не принимает такие решения близко к сердцу. Об этом сообщает ТАСС.

«Европарламент — это такая организация, которая, скорее, основывает свою работу на эмоциях, на эмоциональном подходе», — отметил Песков, добавив, что в последние годы ЕП «не питал особой любви» к России, а Москва, в свою очередь, не демонстрировала особого желания принимать во внимание происходящие там события.

Песков рассказал, что российская сторона фиксирует «огромный дефицит профессионального подхода и огромный дефицит профессионализма» в Европарламенте. «А эмоции — это же дело такое переменчивое. Сегодня русофобские, завтра будут какие-то еще. А потом, может, прозрение настанет», — допустил представитель Кремля.

По его словам, сейчас в ЕП наблюдается «оголтелая русофобия», однако, заметил Песков, она не носит какого-то юридически обязывающего характера.

23 ноября ЕП принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма» и включил ее в соответствующий список. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

