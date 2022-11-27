Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:23, 27 ноября 2022Ценности

Выглядящая на 50 лет молодая женщина показала лицо без тонального крема

Блогерша Касс дала отпор хейтерам в сети, показав крупным планом шрамы на лице от акне

Кадр: @sassycassforever

Блогерша с никнеймом sassycassforever дала отпор хейтерам в сети за критику ее внешности. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам Касс, многие люди говорят ей, что она выглядит на 50 лет. Так, в начале видео пользовательница сети показала лицо без тонального крема. «Во-первых, я покрасила волосы в седой цвет. Во-вторых, у меня есть шрамы от прыщей. Именно по этой причине я сегодня не нанесла тональный крем», — сказала женщина и крупным планом продемонстрировала следы на коже от акне.

Ролик стал вирусным, набрав более 700 тысяч просмотров. В свою очередь, зрители отметили поддержали Касс, о чем принялись писать в комментариях. «Почему старение — это оскорбление? В любом случае, ты отлично выглядишь. Например, мне 34 года, и я не стремлюсь выглядеть на 20 с чем-то», «Честно говоря, в этих прыщах нет ничего плохого. Ты на самом деле хорошо и очень даже молодо выглядишь», «У тебя такая редкая естественная красота. Надо гордиться этим», — высказывались они.

В октябре молодо выглядящая блогерша показала простой способ, с помощью которого можно избавиться от морщин на лице. По словам 50-летней женщины (имя и фамилия неизвестны), она не пользуется дорогой косметикой и не прибегает к ботоксу. Секрет ее красоты заключается в массаже лица, отметила юзерша.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили
Мэр Киева Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева
Канада усилит борьбу с иностранным вмешательством
Болельщица описала ситуацию на трибунах во время драки «Зенита» и «Спартака»
Подросток разбил машину сброшенной с балкона бетонной плитой и попал на видео
Боксер пригласил на спарринги подравшихся игроков «Спартака» и «Зенита»
Выглядящая на 50 лет молодая женщина показала лицо без тонального крема
На Украине из-за отключения электроэнергии участились случаи домашнего насилия
Президент Казахстана Токаев прибыл с визитом в Москву
Экс-президент Молдавии обвинил власти страны в давлении на прокуроров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.