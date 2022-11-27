Пьяный петербуржец попросил курьера подвезти его и угнал автомобиль

78.ru: в Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль у курьера и сразу попал в ДТП

В Приморском районе Санкт-Петербурга мужчина угнал автомобиль у курьера и сразу же попал в ДТП. Об этом сообщает 78.ru сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, около 00:45 27 ноября 33-летний преступник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль Renault Symbol у 18-летнего курьера, который оставил ключи в машине и отправился выполнять заказ в дом номер 15 на Туристской улице. Затем угонщик врезался в Ford Fusion, который стоял неподалеку у края обочины.

Как добавляет «Фонтанка», угонщик попросил курьера подвезти его, а тот согласился.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали угонщика и доставили его в отделение, где на него был составлен административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре 2022 года сообщалось об угоне автомобиле в Анапе восьмилетним мальчиком. Ребенок украл у отца, который оставил ключи в замке зажигания, микроавтобус и устроил ДТП.