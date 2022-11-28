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22:58, 28 ноября 2022Россия

Еще одна категория россиян получила бронь от частичной мобилизации

Президент Союза адвокатов Трунов: адвокаты РФ получили бронь от частичной мобилизации

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

Еще одна категория россиян получила бронь от частичной мобилизации, речь идет о российских адвокатах, рассказал президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, ответ пришел из министерства обороны. Адвокаты вошли в перечень профессий, утвержденный Межведомственной комиссией по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, он носит закрытый характер.

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По словам Трунова, в Минобороны уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. В настоящее время союз прорабатывает механизм реализации бронирования, рекомендации по организации данной работы и ее нормативное и методическое обеспечение.

Президент организации напомнил, что подобная работа должна быть организована в адвокатских образованиях и вестись заблаговременно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обращение фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии с просьбой к президенту России Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации власти еще не видели.

Накануне представители фракции «Яблоко» законодательного собрания Карелии обратились к Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Они подчеркнули, что публичные выступления министра обороны, а также заявления главы государства о том, что «точка поставлена» и «частичная мобилизация завершена», не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы.

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Марина Совина
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