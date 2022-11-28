Депутат пригрозил развернуть военкомат у не пустившего участника СВО бара

Глава Саратовской облдумы пригрозил развернуть военкомат у бара, не пустившего добровольца

Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев пригрозил полицией и военкоматом бару, который отказался пускать в форме участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Его комментарий о ситуации приводится на странице во «ВКонтакте».

Кроме того, депутат предложил правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении владельцев бара.

«Как минимум, участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение, как максимум — если в социальных сетях данного бара действительно есть контент сомнительного содержания, то это уже основания для возбуждения дела», — написал Исаев.

Он подчеркнул, что российские добровольцы не заслуживают хамского отношения.

О случившемся в саратовском баре рассказал депутат Николай Панков. По его данным, бар Harat’s в Саратове не пустил добровольца в военной форме. На появившейся в соцсетях видеозаписи сотрудник заведения заявляет, что никто в форме, за исключением полицейской, войти туда не может. Он заверил, что направит обращения по этому поводу в Роспотребнадзор и правоохранителям.