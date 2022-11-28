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10:33, 28 ноября 2022Спорт

Футболисты сборной Бразилии подхватили вирус перед матчем чемпионата мира-2022

Goal: три футболиста сборной Бразилии подхватили вирусную инфекцию перед матчем ЧМ-2022
Лукас Пакета

Лукас Пакета. Фото: Michael Steele / Getty Images

Три футболиста сборной Бразилии подхватили вирусную инфекцию перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против национальной команды Швейцарии. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, тренировки команды из-за симптомов гриппа пропустили вратарь Алиссон, полузащитник Лукас Пакета и нападающий Антони. Отмечается, что спортсменов изолировали от команды. Они самостоятельно тренируются в отеле.

После двух матчей сборная Бразилии лидирует в турнирной таблице группы G, набрав три очка. На втором месте располагается Швейцария с тремя очками, уступающая бразильцам лидерство по разнице забитых и пропущенных мячей. На третьем и четвертом местах — соотвественно команды Камеруна и Сербии, не набравшие очков.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии пройдет 28 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу из-за травм пропустят нападающий Неймар и защитник Данило.

Анастасия Борисова
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