В США заявили о расколе в НАТО по китайскому вопросу

Politico: в НАТО намечается серьезный раскол по поводу того, как вести себя с Китаем

В НАТО намечается серьезный раскол по вопросу выстраивания отношений с Китаем. В начале этого года все 30 стран согласились с тем, что Китай представляет вызов для альянса, но превратить это заявление в реальный план пока так и не смогли. Об этом пишет обозреватель американского издания Politico Лили Байер.

С одной стороны, США пытаются совместить цели НАТО со своим собственным желанием сдерживать Пекин. С другой стороны, сторонники мягкой линии, такие как Венгрия, хотят контактировать с руководством КНР. Есть и третья сторона — те, кто вроде бы и хотели бы «поднасолить» Пекину, но не переходя границы дозволенного.

Постпред США в НАТО Джуллианна Смит считает, что стратегия американцев и НАТО может быть совместима, претворение заявлений альянса в жизнь — долгая и сложная история. В воздухе витает вопрос, заслуживает ли Китай сейчас такого внимания. На заднем дворе НАТО бушуют военные действия, Россия не собирается останавливать спецоперацию, не выполнив поставленных целей, уточняет издание.

«Конечно, можно рассматривать другие угрозы и вызовы. Но вам не кажется, что у нас уже достаточно угроз и вызовов в НАТО?» — порассуждал в недавнем интервью Politico главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

На этой неделе в Бухаресте главы МИД стран НАТО планируют подписать новую резолюцию об ответе Китаю. Хотя официальные лица договорились по ряду базовых вопросов, часть острых моментов будет оставаться предметом для дебатов и, вероятно, будет мучить НАТО в течение многих лет. Особенно это касается вопроса ожидаемого шага Пекина по проведению операций на Тайване.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что власти КНР и России не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию. Вместе страны упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН и миропорядок на основе международного права.