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11:01, 28 ноября 2022Россия

В России выявили 5048 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5048 случаев коронавируса за сутки
СюжетПандемия в России

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за сутки выявили 5048 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 574 764. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 28 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5918.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1061), Петербурге (547) и Свердловской области (297). Меньше всего — в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии и Туве (по два случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 661. За этот же период 4174 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 982 028.

За сутки умер 51 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 840 человек.

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Анастасия Шейкина
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