В Москве водитель грузовика сбил пешехода и протаранил здание

Водитель грузовика сбил пешехода и протаранил здание на Дорожной улице на юге Москвы

Водитель грузовика сбил пешехода и протаранил здание, расположенное на Дорожной улице на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, передает ТАСС.

По информации московского департамента транспорта, большегруз не справился с управлением. На месте происшествия начали работу столичные оперативные службы, организована проверка.

По предварительной версии, мужчине за рулем грузовика стало плохо, позже он умер. Пострадавшего пешехода доставили в больницу.

27 ноября на улице Свободы на севере Москвы женщина за рулем автомобиля Kia выехала на тротуар и сбила 36-летнюю мать с двумя несовершеннолетними детьми. В итоге женщина скончалась на месте, двоих детей госпитализировали. Впоследствии один из них скончался. В московском дептрансе сообщили, что россиянка выехала на тротуар, потому что не справилась с управлением.