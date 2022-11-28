69-я параллель
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11:53, 28 ноября 202269-я параллель

Гонка на оленьих упряжках в российском городе попала на видео

В Воркуте впервые за два года провели гонки на оленях, соревнование попало на видео

В Воркуте впервые за два года провели гонки на оленьих упряжка. Об этом сообщается на официальной странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». Гонки на этом северном виде транспорта попали на видео.

На публикуемых кадрах видно, что в конкурсе, приуроченном к «Празднику севера», принимают участие как взрослые, так и дети. Кроме самих гонок, в Воркуте прошел парад на снегоходах с флагами региона и города.

Часть зрителей посетили праздник в национальных костюмах северных народов.

«В рамках праздника прошел традиционный конкурс детских и женских национальных костюмов – хантов, ненцев и коми. Благодаря зрителям удалось выбрать лучший костюм среди северных красавиц . Костюмы украшенные руками мастериц — чумработниц всегда поражают тонкостью и изяществом работы», — рассказали в городском центре национальных культур.

Предыдущие два года гонки не проводились из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки сняли вечерние игры редких каменных куниц.

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