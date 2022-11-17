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10:20, 17 ноября 2022Моя страна

Игры редких куниц в Саяно-Шушенском заповеднике попали на видео

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки сняли вечерние игры каменных куниц

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки сняли вечерние игры редких каменных куниц. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Этот вид куниц активен, преимущественно, в ночное время, а днем прячется в укрытиях — расщелинах скал, среди груды камней и покинутых сооружений других животных. На поиски добычи каменная куница отправляется в темное время суток, именно в это время животные чаще всего и попадают в кадры фоторегистраторов.

На предоставленном заповедником видео можно увидеть сразу трех куниц, которые лазают по дереву и играют друг с другом. Скорее всего, это молодые животные. Потомство у куниц появляется в марте-апреле, а осенью они уже начинают жить самостоятельно. Данные фото и видео сняты в июле и в августе.

Ранее в Приморском крае при помощи фотоловушки удалось запечатлеть на видео своеобразную «беседу» тигра и пятнистых оленей. На кадрах видно, как тигр идет между деревьев. Заметившие его травоядные начинают издавать характерный свист, предупреждая сородичей об опасности.

Алина Гончарова
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