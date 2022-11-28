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13:15, 28 ноября 2022Россия

Кремль прокомментировал петицию матерей срочников с просьбой о прекращении СВО

Песков заявил, что не знакомился с петицией матерей солдат с просьбой о прекращении СВО

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В Кремле не знакомились с петицией инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников с призывом о прекращении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

До этого на сайте change.org опубликовали письмо матерей и активисток, в котором они, в частности, просят вернуть солдат домой и вывести войска с территории Украины.

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Представитель Кремля также отказался оценивать каким-либо образом такой шаг российских матерей. «Я не читал, поэтому не читая это, комментировать было бы неправильно», — заявил Песков, подчеркнув, что не понимает, что что женщины «имеют в виду».

25 ноября президент России Владимир Путин встретился с матерями участников СВО. Глава государства подчеркнул на мероприятии, что воспитание детей матерями и их позиция являются основой, на которой стоит Россия.

Путин также сообщил, что власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий.

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Анна Щербакова
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