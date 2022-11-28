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11:42, 28 ноября 2022Путешествия

Раскрыты самые подешевевшие направления для полетов по России в Новый год

«Туту.ру»: самым подешевевшим направлением России в Новый год стал маршрут Уфа-Калининград

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Аналитики раскрыли направления России с самыми подешевевшими авиабилетами на новогодние праздники, снижение среднего чека на полеты за год составило от 14 до 46 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе «Туту.ру», попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты сервиса изучили данные о билетах, оформленных для перелета по стране в период с 29 декабря по 8 января. Так, список авианаправлений с самым значительным падением цены на перелет возглавил маршрут УфаКалининград. Стоимость билетов на Новый год снизилась с 12,5 тысячи до 6,7 тысячи рублей в одну сторону — примерно на 46 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

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На 41 и 44 процента соответственно стали доступнее полеты по маршрутам Южно-СахалинскХабаровск (цена снизилась с 8,2 тысячи до 4,6 тысячи рублей в одну сторону) и МоскваХанты-Мансийск (с 13,3 тысячи до 7,8 тысячи в одну сторону).

Отмечается, что в рейтинг самых подешевевших авианаправлений на новогодние каникулы также вошли маршруты Сочи — Нижний Новгород и Хабаровск — Владивосток. Средние чеки на них уменьшились на 34 и 27 процентов соответственно.

Примерно на 17–18 процентов снизились цены за перелет по направлениям Санкт-Петербург — Иваново, Москва — Назрань и НовосибирскКызыл. Летать по маршрутам Москва — Казань и Ярославль — Минеральные Воды в Новый год также стало дешевле на 14 процентов.

Ранее в ноябре сообщалось, что российским туристам стали доступны выгодные туры в Таиланд на новогодние каникулы. Цены на путевки в страну в зимний период 2022 года снизились в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

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Фариза Бацазова
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