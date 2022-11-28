Военком озвучил причины смерти российских добровольцев в учебном центре в Елани

Военком заявил, что причины смерти добровольцев в Елани не связаны с состоянием здоровья

Двое добровольцев из Курганской области, которые умерли в учебном центре в Елани, скончались от разных причин. Они не были связаны с состоянием здоровья. Такую версию озвучил военный комиссар в российском регионе полковник Айрат Зарипов, передает портал 45.RU.

По сведениям военкома, один из резервистов захлебнулся рвотными массами.

«Может, вырвался от семьи, может, вел такой образ жизни... Но человек сам определяет свою судьбу. Второй случай — суицид. Нашли его под утро, никаких предсмертных записок не было», — отметил Зарипов.

В октябре депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о том, что в Еланском гарнизоне учебного центра умерли двое граждан. По его информации, был и третий, которого вернули домой по состоянию здоровья, однако там мужчина скончался из-за проблем с печенью.

Кроме того, Иванов сообщал о возвращении домой около 700 мобилизованных из центра в Елани Свердловской области.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.