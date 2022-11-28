Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 28 ноября 2022Россия

Военком озвучил причины смерти российских добровольцев в учебном центре в Елани

Военком заявил, что причины смерти добровольцев в Елани не связаны с состоянием здоровья
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Двое добровольцев из Курганской области, которые умерли в учебном центре в Елани, скончались от разных причин. Они не были связаны с состоянием здоровья. Такую версию озвучил военный комиссар в российском регионе полковник Айрат Зарипов, передает портал 45.RU.

По сведениям военкома, один из резервистов захлебнулся рвотными массами.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

«Может, вырвался от семьи, может, вел такой образ жизни... Но человек сам определяет свою судьбу. Второй случай — суицид. Нашли его под утро, никаких предсмертных записок не было», — отметил Зарипов.

В октябре депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о том, что в Еланском гарнизоне учебного центра умерли двое граждан. По его информации, был и третий, которого вернули домой по состоянию здоровья, однако там мужчина скончался из-за проблем с печенью.

Кроме того, Иванов сообщал о возвращении домой около 700 мобилизованных из центра в Елани Свердловской области.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Запорожье сообщили о 700 готовящихся к штурму ЗАЭС украинских спецназовцах
Вдова Рязанова раскритиковала пародию на «Иронию судьбы» с Киркоровым и Бузовой
В Москве задержали майора полиции за организацию борделя в сауне
Мясников дал совет по улучшению интимной жизни людям старше 40 лет
Швейцария разрешила некоторым россиянам хранить в банках большие суммы денег
В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в окружение
Путин и Токаев подписали декларацию к 30-летию дипломатических отношений
Протесты в Китае ударят по производству миллионов новых iPhone
В США заявили о возможности продолжения украинского конфликта на годы вперед
В ДНР сообщили о боях в центре Марьинки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.