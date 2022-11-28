Ставший из-за службы «киборгом» подполковник МВД России попал под следствие

В Петербурге уволенный подполковник полиции стал фигурантом дела за копию удостоверения

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело против бывшего сотрудника за копию служебного удостоверения. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фигурантом дела стал недавно уволенный подполковник полиции Алексей Григорьев, отслуживший 27 лет в МВД. Из-за травм на службе и редкого заболевания он стал инвалидом — многие кости у него заменены на стальные, за что сослуживцы прозвали его киборгом. После увольнения удостоверение у Григорьева забрали, а пенсионное еще не выдали. Поэтому, когда ему понадобилось пройти очередное обследование в ведомственной поликлинике, он предъявил сотруднице в регистратуре копию сданного удостоверения. Через полчаса его забрали прямо с процедуры четыре оперативника и увезли в отдел.

Продержав Григорьева там до полуночи, его отпустили в статусе подозреваемого в подделке документов.

«Я провел там 10 часов, уже к вечеру попросил воды и прилечь. Мне действительно тяжело жить. Воды принесли, диванчик дали», — рассказал подполковник полиции.

Григорьев пошел служить в органы внутренних дел вслед за отцом, который ушел на пенсию с должности замначальника отдела полиции. В уголовном розыске Алексей отработал оперативником 27 лет и по состоянию здоровья был вынужден уволиться.