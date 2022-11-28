Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 28 ноября 2022Силовые структуры

Ставший из-за службы «киборгом» подполковник МВД России попал под следствие

В Петербурге уволенный подполковник полиции стал фигурантом дела за копию удостоверения

Фото: Shutterstock

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело против бывшего сотрудника за копию служебного удостоверения. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фигурантом дела стал недавно уволенный подполковник полиции Алексей Григорьев, отслуживший 27 лет в МВД. Из-за травм на службе и редкого заболевания он стал инвалидом — многие кости у него заменены на стальные, за что сослуживцы прозвали его киборгом. После увольнения удостоверение у Григорьева забрали, а пенсионное еще не выдали. Поэтому, когда ему понадобилось пройти очередное обследование в ведомственной поликлинике, он предъявил сотруднице в регистратуре копию сданного удостоверения. Через полчаса его забрали прямо с процедуры четыре оперативника и увезли в отдел.

Продержав Григорьева там до полуночи, его отпустили в статусе подозреваемого в подделке документов.

«Я провел там 10 часов, уже к вечеру попросил воды и прилечь. Мне действительно тяжело жить. Воды принесли, диванчик дали», — рассказал подполковник полиции.

Григорьев пошел служить в органы внутренних дел вслед за отцом, который ушел на пенсию с должности замначальника отдела полиции. В уголовном розыске Алексей отработал оперативником 27 лет и по состоянию здоровья был вынужден уволиться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Киеве допустили частичную эвакуацию местных жителей в пригород
Десятки машин на российской трассе попали в ДТП
Раскрыты перспективы удаленной работы в Москве
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестов
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Мужчина убил назвавшего его лысым друга
В России заявили о риске обстрелов хранилища свежего ядерного топлива на ЗАЭС
МИД Китая не увидел разочарования обычных китайцев
Рудковская рассказала об ошибке при мобилизации мужа Липницкой
Новое правительство Италии продолжит отказываться от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.