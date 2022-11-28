Хью Джекман объяснил причину отказа от роли Джеймса Бонда

Хью Джекман рассказал, что отказался от роли Джеймса Бонда из-за съемок в «Людях Икс»

Австралийский актер Хью Джекман рассказал, что в свое время отказался от роли Джеймса Бонда в фильме «Казино "Рояль"» (2006). Его слова передает издание Indie Wire.

Причиной подобного решения стали съемки в картине «Люди Икс. Последняя битва», где Джекман сыграл Росомаху.

Актер отметил, что не хотел играть просто «роль героя боевика». «Я подумал: если я буду сниматься в этом фильме и в "Росомахе", то у меня не останется времени ни на что другое. Мне интереснее играть людей, которые выходят за рамки», — объяснил Джекман.

В итоге роль агента 007 в «Казино "Рояль"» досталась британскому актеру Дэниелу Крейгу. Другим претендентом на нее был Генри Кавилл.

Ранее продюсер бондианы объяснил нежелание брать на роль агента 007 молодого актера.