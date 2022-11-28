Россиянка заперлась в номере отеля в Сербии и угрожала выпрыгнуть из окна

«Вечерне новости»: гражданка России угрожала выпрыгнуть из окна отеля в Сербии

Гражданка России заперлась в номере отеля в Сербии и угрожала выпрыгнуть из окна. Об этом сообщило издание «Вечерне новости».

Инцидент произошел в городе Нови-Сад. Отмечается, что 45-летняя женщина находилась в гостинице с ребенком.

Сотрудники полиции в сопровождении переговорной группы сумели проникнуть в номер. Россиянка была госпитализирована, а несовершеннолетний будет направлен в Центр социальной работы.

Отмечается, что причины подобного поступка женщины неизвестны. ТАСС запросил комментарий консульства России в Белграде относительно произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне студентка пыталась покончить с собой после того, как поссорилась с выдуманным другом.

