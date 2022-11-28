Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 28 ноября 2022Мир

Россиянка заперлась в номере отеля в Сербии и угрожала выпрыгнуть из окна

«Вечерне новости»: гражданка России угрожала выпрыгнуть из окна отеля в Сербии

Фото: Unsplash.com

Гражданка России заперлась в номере отеля в Сербии и угрожала выпрыгнуть из окна. Об этом сообщило издание «Вечерне новости».

Инцидент произошел в городе Нови-Сад. Отмечается, что 45-летняя женщина находилась в гостинице с ребенком.

Сотрудники полиции в сопровождении переговорной группы сумели проникнуть в номер. Россиянка была госпитализирована, а несовершеннолетний будет направлен в Центр социальной работы.

Отмечается, что причины подобного поступка женщины неизвестны. ТАСС запросил комментарий консульства России в Белграде относительно произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне студентка пыталась покончить с собой после того, как поссорилась с выдуманным другом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия договорилась с Ираном о поставках автомобилей
Молдавия экстренно закупила электроэнергию из-за дефицита
Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью в чемпионате Кипра
Евросоюз не договорился об уровне лимита цен на нефть из России
В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть
США и Россия наладили несколько каналов связи
В ООН рассказали о сложных временах для «ближневосточного квартета»
В Чечне оценили слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
Раскрыты подробности об использовании линии связи России и США
Бывший замгенсека НАТО назвал условие для войны стран Запада с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.