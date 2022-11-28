В ООН рассказали о сложных временах для «ближневосточного квартета»

Спецкоординатор ООН Веннесланд заявил о сложных временах для «ближневосточного квартета»

Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд рассказал, что наступили тяжелые времена для «ближневосточного квартета», в который, помимо всемирной организации, входят Россия, США и Европейской союз. Он считает, что в настоящее время было бы сложно созвать их встречу, сообщает РИА Новости.

«Как вы знаете, для квартета сейчас сложное время. Я бы очень хотел видеть, что это изменится. Но реалии таковы, как они есть. Нам нужно держать дверь открытой, и все знают, что я это делаю. Так что эта работа продолжится», — заявил Веннесланд.

Он указал на большое количество различных проблем, отметив, что не стоит ожидать их решения в скором времени. Спецкоординатор также добавил, что необходимо время для того, чтобы найти возможности «маневрировать» с властями Израиля и Палестины.

Ранее израильские власти арестовали троих военнослужащих, которые бросили взрывпакет в дом палестинцев в Вифлееме в отместку за похищение студента-друза Тирана Ферро, произошедшее 22 ноября. О пострадавших в ходе теракта не сообщалось.