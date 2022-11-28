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16:11, 28 ноября 2022Мир

В США заявили о возможности продолжения украинского конфликта на годы вперед

The Daily Beast: конфликт на Украине может растянуться на годы вперед

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти США оказались втянуты в конфликт на Украине, который может растянуться на годы вперед. Об этом сообщает The Daily Beast.

Как отмечает американское издание, руководство ЦРУ, Пентагона и Белого дома предполагало, что Россия в течение короткого времени сможет занять всю территорию Украины. Однако сейчас, как подчеркивает автор материала, американские военные прогнозируют, что конфликт может растянуться на годы, а исход затянувшегося противостояния «висит на волоске».

«Я, как и многие другие, неправильно оценивал возможности российской армии до начала этой войны», — заявил в интервью изданию бригадный генерал армии США в отставке Кевин Райан, говоря о невозможности завершения конфликта за считаные дни, как прогнозировали в Пентагоне.

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Источники The Daily Beast сообщают, что после неудачных прогнозов американская разведка обеспокоена качеством работы своих сотрудников. «Я уверен, что разведка проводит серьезное расследование по этому поводу», — цитирует издание бывшего высокопоставленного сотрудника министерства обороны США Джеффри Прайса. Он предположил, что неспособность России в первые дни добиться превосходства в воздухе над Украиной стала главной причиной затяжного характера конфликта.

По словам Прайса, причина неудачи американской разведки в том, что ее внимание больше сосредоточено на борьбе с терроризмом, нежели на прогнозировании крупных военных конфликтов. Однако, по замечанию профессора Университета Британской Колумбии Хью Гастерсона, неспособность спецслужб предсказать ход конфликта не является уникальной. Он отметил, что американская разведка также неправильно оценила обстановку в Ираке и Афганистане пред началом военных кампаний США.

Гастерсон назвал одну из причин невозможности предугадать ход боевых действий тем, что прогнозы основаны на опыте предыдущих войн. Одним из факторов, изменивших ход украинского конфликта, профессор назвал использование беспилотников. «Украинцы по-новому использовали беспилотники — кто мог это предсказать?» — заметил он.

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Глеб Бажуткин
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