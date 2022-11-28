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13:11, 28 ноября 2022Моя страна

В карельском заповеднике засняли семью оленей

В заповеднике «Костомукшский» засняли самку оленя с олененком

В карельском заповеднике «Костомукшский» фотоловушка засняла семью оленей на берегу лесного озера на острове Каменном. Видеозапись опубликована на странице заповедника во «ВКонтакте».

В заповеднике уточнили, что видео было снято еще летом — сейчас учреждение разбирает архивы. В объективы попала меченная радиоошейником самка оленя, или важенка, и олененок.

«Слышите, как шумит ветер? Ветренная погода для оленей благо. Сильный ветер означает, что их меньше будет тревожить гнус», .— говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» установленная туристами фотоловушка зафиксировала нового детеныша самого редкого леопарда — дальневосточного. В кадр попал момент, на котором детеныш пытаетcя повторить движения матери — та осторожно двигается среди деревьев и внимательно осматривает местность. Матерью оказалась молодая самка, которая до этого лишь один раз попала в систему фотомониторринга. Ей присвоили собственный номер взрослого леопарда — Leo 263F, однако ученые не знали о появлении у нее потомства.

Сергей Истомин
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