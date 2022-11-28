Швейцария разрешила некоторым россиянам хранить в банках большие суммы денег

Швейцария разрешила россиянам с британским гражданством хранить в банках более €100 тыс.

С 23 ноября для россиян отменен запрет на прием депозитов в швейцарских банках в размере более 100 тысяч франков (аналогичная сумма в евро или примерно 106 тысяч долларов). Соответствующий документ опубликован на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

Речь идет о жителях России, у которых есть гражданство или разрешение на временное или постоянное проживание в Великобритании, Монако или Андорре. В настоящее время получить второе гражданство в этих странах россиянину практически невозможно, рассказал источник Forbes, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. На получение паспорта Великобритании у россиянина уйдет минимум пять-семь лет, а в Монако, например, запрещено получение второго гражданства.

Швейцария ввела ограничения на хранение средств в своих банках после начала военных действий на Украине. Санкции не касались только тех граждан, у которых есть паспорт или вид на жительство (ВНЖ) Швейцарии или Европейской экономической зоны (входят все страны Евросоюза, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), поделился другой источник Forbes. Он добавил, что до 23 ноября счета в Швейцарии закрывали почти всем, кто не имел ВНЖ Евросоюза или Швейцарии, причем с любым остатком на счете.

Россияне столкнулись с ограничениями на депозиты в Европе в конце февраля, когда Евросоюз запретил местным банкам принимать средства от россиян и российских компаний на сумму более 100 тысяч франков (или чуть больше 100 тысяч евро). Швейцария ввела аналогичные ограничения сразу после ЕС.