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23:41, 28 ноября 2022Россия

В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах

Вернувшиеся в ЛНР освобожденные из плена военнослужащие нуждаются в медицинской помощи

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вернувшиеся в Луганскую народную республику (ЛНР) ранее освобожденные из плена военнослужащие нуждаются в медицинской помощи. Об их состоянии рассказала советник главы региона Анна Сорока, передает РИА Новости.

«К сожалению, не могу сказать, что здоровы. Уже визуально видно, что хромают, и знаем, что избивали», — сказала Сорока.

По ее словам, у одного военного не достали пулю из легкого, и она заросла. «Сейчас будем их усиленно лечить, заботиться», — заключила она.

Ранее глава региона Леонид Пасечник заявил, что из украинского плена в Луганскую народную республику вернулись 23 российских военных. По его словам, военнослужащие рассказали о нечеловеческом отношении в украинском плену, в частности о моральных унижениях, физическом насилии, пытках и избиении. «Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация», — подчеркнул Пасечник.

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Марина Совина
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