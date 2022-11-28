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11:57, 28 ноября 2022Россия

Власти ЛНР заявили о возвращении группы освобожденных пленных

Врио главы ЛНР Пасечник заявил о возвращении 23 военнослужащих из украинского плена

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из украинского плена в Луганскую народную республику (ЛНР) вернулись 23 российских военных. Об этом заявил врио главы нового российского региона Леонид Пасечник в Telegram.

По его словам, военнослужащие рассказали о нечеловеческом отношении в украинском плену, в частности, о моральных унижениях, физическом насилии, пытках и избиении. «Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация», — подчеркнул Пасечник.

Вместе с тем он призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) принудить Киев к соблюдению Женевских конвенций в отношении пленных.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что Россия в результате обмена пленными с Украиной вернула домой девять военнослужащих. По данным военного ведомства, освобожденные из украинского плена россияне будут направлены в Москву для прохождения реабилитации. В столицу их доставят самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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Сергей Истомин
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