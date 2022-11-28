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17:13, 28 ноября 2022Россия

Многодетная россиянка потеряла ребенка после домашних родов

В Североуральске женщина потеряла ребенка после домашних родов

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

В Североуральске Свердловской области многодетная мать потеряла ребенка после домашних родов. Об этом сообщил KP.RU источник, знакомый с ситуацией.

Во время родов россиянка почувствовала себя плохо и попросила вызвать врачей и правоохранителей. Когда в квартиру женщины приехали сотрудники полиции, она подписала документ на согласие о медицинском вмешательстве, однако спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, новорожденный весил около пяти килограммов.

Семья, в которой произошла трагедия, полная и не числится как неблагополучная. Пара из Североуральска уже воспитывает троих детей. Они никогда не ходили в школу, а проходили вместе с родителями подготовку на дому.

Представитель свердловского СКР Максим Чалков пояснил, что по факту произошедшего организована проверка. Пресс-секретарь ГУ МВД по российскому региону Валерий Горелых отметил, что собранные по данному факту материалы для принятия процессуального решения полиция передали следователям.

Ранее сообщалось, что жительница Ивановской области из-за нищеты убила своего новорожденного сына. В отношении россиянки возбудили дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

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Анна Щербакова
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