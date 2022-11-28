Странные действия российского депутата с микрофоном попали на видео

Ханты-мансийский депутат Айсин уткнулся глазом в микрофон на заседании местной думы

Ханты-мансийский депутат Ринат Айсин уткнулся глазом в микрофон на заседании местной Думы. Соответствующее видео опубликовало издание Подъем в Telegram.

Позже чиновник объяснил свои действия. По его словам, он просто «задумался». «Есть люди, которые держат себя в руках. Есть люди, которые творчески к мыслительному процессу подходят. Мысль у меня ушла, улетела, и вот такое произошло», — рассказал Айсин.

Он подчеркнул, что такое поведение свойственно абсолютно всем. «Это еще раз доказывает, что я такой же человек, как и все», — заключил Айсин.

Ранее депутаты городской думы закрытого города Саров Нижегородской области устроили бой бумажным шариком прямо на рабочем совещании и попали на видео. На публикуемых кадрах видно, как один из парламентариев, которого «Колсар» идентифицирует как Андрея Клища, скатывает из бумаги шарик и кидает в коллегу, в котором портал опознал Евгения Данченко, и попадает в лицо. Данченко пытается ответить Клищу, но промахивается.