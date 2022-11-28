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13:47, 28 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка пыталась подкупить судью во время заседания

В Москве силовики задержали женщину за попытку дать судье взятку в 300 тыс. рублей на суде

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Судью Тверского районного суда Москвы пытались подкупить прямо во время заседания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Неудавшаяся попытка дачи взятки произошла в октябре, но уголовное дело возбудили только сейчас. Задержана подозреваемая. Ей вменяется покушение на дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу.

По данным следствия, женщина поместила 300 тысяч рублей в папку, которую положила на стол судье. Тот от денег отказался и обратился в правоохранительные органы.

8 сентября сообщалось, что в Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела судьи Шпаковского районного суда Евгения Гладских, обвиняемого в покушении на мошенничество. По данном следствия, с 28 сентября по 9 ноября он пообещал мужчине, уголовное дело которого рассматривалось в Невинномысском городском суде, за четыре миллиона рублей помочь с получением мягкого наказания за совершенные преступления.

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Любовь Ширижик
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