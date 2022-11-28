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20:13, 28 ноября 2022Культура

В Госдуме заявили об опасности группы «Тату»

Депутат Буцкая обвинила группу «Тату» в увеличении числа представителей ЛГБТ
Юлия Волкова и Лена Катина

Юлия Волкова и Лена Катина. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Госдуме заявили об опасности песен поп-группы «Тату». Об этом сообщает НСН.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обвинила дуэт в том, что его треки способствовали увеличению числа представителей ЛГБТ. Депутат считает, что такое творчество должно выпускаться «в стол».

«Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли "Тату". И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили. Мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка должна выглядеть как девочка. Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться», — сказала Буцкая.

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и «нетрадиционных сексуальных установок». Законопроект предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

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Марина Погосян
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