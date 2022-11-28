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10:36, 28 ноября 2022Наука и техника

Япония оснастит подлодки ракетами дальнего действия

Nikkei: японские подлодки оснастят ракетами дальнего действия

Фото: Issei Kato / Reuters

Министерство обороны Японии рассмотрит возможность оснащения находящихся на вооружении подводных лодок ракетами дальнего действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую газету Nikkei.

По информации источника, Минобороны намеренно оснастить подводные лодки вертикальными пусковыми установками для запуска модернизированных ракет «Тип-12». При этом дальность ракет составит 1000 километров и более. В настоящий момент ракеты, которым оснащены японские подлодки, имеют дальность в несколько сотен километров.

Инсайдеры отметили, что подобное оснащение позволит субмаринам наносить удары по базам противника, оставаясь незамеченными. Для размещения ракет подлодки придется дополнительно оснастить вертикальными пусковыми установками.

Источник подчеркнул, что наземная версия ракет «Тип-12» может быть взята на вооружение в 2026 году. Специалисты начнут исследования для размещения ракет на подводных лодках в 2025 году, фактически подлодки получат новые ракеты после 2030 года.

В конце октября стало известно, что Министерство обороны Японии рассматривает возможность создания группировки спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. В рамках данной программы Япония выведет на низкую околоземную орбиту 50 малых космических аппаратов.

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Андрей Ставицкий
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