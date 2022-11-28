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00:14, 29 ноября 2022Мир

США оценили ход переговоров по введению потолка цен на российскую нефть

В Белом доме заявили, что переговоры по введению потолка цен на нефть РФ идут хорошо

Фото: Pixabay

Власти США считают, что дискуссии Запада по установлению предельных цен на российскую нефть идут хорошо. С такой оценкой выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы считаем, что дискуссии идут хорошо. Коллеги из ЕС прямо сейчас прорабатывают модальности, как это будет реализовано, на каком уровне», — отметил Кирби.

По его словам, США полагают, что обсуждение идет весьма активно, поэтому вряд ли существует давление на США для участия в этих дискуссиях.

Ранее сообщалось, что представители правительств стран Евросоюза (ЕС) не смогли достичь договоренности об уровне ограничения цен на российскую нефть. «Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — рассказал один из дипломатов.

25 ноября стало известно, что дипломаты стран-членов Евросоюза отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Такое решение было принято из-за разницы в позициях дипломатов государств континента по данному вопросу.

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Марина Совина
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