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12:43, 28 ноября 2022Россия

Кремль отреагировал на визит Токаева в Россию

Песков: визит Токаева в Россию показывает взаимную важность двусторонних отношений

Фото: Press service of the President of Kazakhstan/Handout/Reuters

То, что первой после переизбрания поездкой президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева стал визит в Россию, показывает взаимную важность двусторонних отношений. Так на действия казахского лидера отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений как для Астаны, так и для Москвы, поэтому мы будем и дальше на это ориентироваться, это наш очень важный союзник и партнер», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

О прибытии Токаева в Москву с официальным визитом на переговоры с российским коллегой стало известно 27 ноября.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах на пост главы государства, которые прошли 20 ноября.

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Евгения Куликова
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