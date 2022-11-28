Автомобилист удивил россиян неожиданным лайфхаком и попал на видео

Якутский водитель выехал на трассу в портативном гараже и попал на видео

В Якутии водитель выехал на трассу в портативном тентовом гараже и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «PRyanaya Якутия».

На записи, снятой одним из автомобилистов, видно, как машина, укутанная в утепленный тент, едет по дороге. Внизу чехла, развевающегося в разные стороны, прорезана дырка для выхлопной трубы, из которой выбивается пар.

Неожиданный лайфхак удивил россиян — в комментариях под видео они назвали машину «якутским скатом» и «ужасом, летящим на крыльях тумана». Один из комментаторов отметил, что такое передвижение небезопасно.

Ранее сообщалось, что водитель из Оренбурга отстрелил нос напавшему на него цыгану с лопатой и попал на видео. Потасовка произошла из-за столкновения машин на трассе.