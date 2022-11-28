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13:38, 28 ноября 2022Экономика

Названо условие для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля

«ИнфоТЭК»: для сохранения экспорта угля из России нужны инвестиции в Восточный полигон

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля нужно инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры, включая расширение Восточного полигона. Такое условие названо в статье аналитического центра «ИнфоТЭК».

Согласно данным Росстата, за первые девять месяцев года добыча Россией угля упала на 4,2 процента. В августе текущего года главный регион угольной промышленности России — Кузбасс — снизил объемы добываемого угля на 11,2 процента. Говоря о переориентации поставок на восток, эксперты отмечают, что у России пока есть возможность наращивать поставки угля в Китай.

Причина этого заключается в сокращении китайского импорта из Индонезии и Австралии. Эти страны перенаправили часть своего угля на европейский рынок. Индия, Япония, Южная Корея и Тайвань также служат для России одними из крупнейших рынков сбыта топлива.

«Инвестиции должны пойти на развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе на расширение Восточного полигона. Таким образом удастся наладить поставки в страны АТР. Другая часть средств должна быть направлена на импортозамещение оборудования, которое необходимо для отрасли», — отметили эксперты.

Российские компании поставляют уголь на экспорт с дисконтом в 50-60 процентов из-за санкций и других ограничений, заявил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Платон Щукин
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