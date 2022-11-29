В Иране подсчитали число погибших в ходе протестов

В КСИР заявили, что в ходе протестов в Иране погибли не менее 300 человек

Не менее 300 человек погибли в ходе протестов в Иране, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде. Цитату приводит РИА Новости.

По его мнению, это произошло из-за того, что представители КСИР «не смогли отличить врагов от тех, кто стоял на нашей стороне».

ООН опубликовала схожую статистику 22 ноября, уточнив, что за 7 дней с 14 по 21 ноября погибли не менее 40 человек. Еще несколько тысяч человек находятся под стражей.

Протесты в Иране жестко подавляются, однако продолжают идти с сентября. Их спровоцировала смерть 22-летней иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов: девушку обвинили в «неправильном» ношении хиджаба. Позже она попала в больницу в коме и умерла. Власти Ирана утверждают, что девушка была больна. Однако семья Махсы заявляет, что ее могли избить в участке: это подтверждают и свидетельства очевидцев.