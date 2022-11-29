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18:12, 29 ноября 2022Путешествия

В Европе разрешили звонить и пользоваться интернетом в самолетах

В ЕС разрешили пассажирам самолетов звонить и пользоваться интернетом во время полета

Фото: Daniel McCullough / Unsplash

Еврокомиссия утвердила новое постановление, которое разрешает европейским авиаперевозчикам устанавливать на самолеты новейшие технологии 5G. Нововведение позволит туристам звонить и пользоваться интернетом во время полета, сообщается на сайте организации.

«Пассажирам на рейсах в ЕС разрешено будет использоваться мобильными телефонами с максимальной отдачей и функциями, как и в наземной мобильной сети 5G», — говорится в решении комиссии.

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Уточняется, что покрытие 5G в самолете станет возможным благодаря установке на воздушных судах специального сетевого оборудования, называемого «пикосота». Небольшие сотовые базовые станции ​​будут отправлять через спутник в мобильную сеть на земле телефонные звонки, текстовые сообщения и другие данные. В Еврокомиссии подчеркнули, что технология будет доступна в ближайшее время, но не позднее 30 июня 2023 года.

Ранее в ноябре стюардесса призвала пассажиров не снимать бортпроводников на видео и не размещать ролики с критикой в их адрес в интернете. Федеральный секретарь Ассоциации бортпроводников Австралии Тери О'Тул (Teri O'Toole) назвала это одним из самых раздражающих действий пассажиров.

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Валентина Процкова
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