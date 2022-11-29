Сбившую мать с детьми в Москве женщину арестовали

Суд арестовал до 27 января женщину, сбившую мать с детьми в Москве

Суд в Москве арестовал женщину, сбившую на автомобиле мать с двумя детьми. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, передает РИА Новости.

37-летняя подозреваемая останется в СИЗО до 27 января 2023 года.

27 ноября на улице Свободы в Москве водитель выехала на тротуар, сбив несколько пешеходов. В результате женщина и один ребенок скончались, второй ребенок госпитализирован.

28 ноября виновницу смертельного ДТП задержали. В ее организме нашли следы наркотиков. Член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что владелице иномарки может грозить до 15 лет тюрьмы.