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22:04, 29 ноября 2022Силовые структуры

Сбившую мать с детьми в Москве женщину арестовали

Суд арестовал до 27 января женщину, сбившую мать с детьми в Москве
СюжетДТП в Москве:

Суд в Москве арестовал женщину, сбившую на автомобиле мать с двумя детьми. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, передает РИА Новости.

37-летняя подозреваемая останется в СИЗО до 27 января 2023 года.

27 ноября на улице Свободы в Москве водитель выехала на тротуар, сбив несколько пешеходов. В результате женщина и один ребенок скончались, второй ребенок госпитализирован.

28 ноября виновницу смертельного ДТП задержали. В ее организме нашли следы наркотиков. Член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что владелице иномарки может грозить до 15 лет тюрьмы.

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Марина Совина
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