Сообщение о контроле за обществом с помощью биометрии оказалось недостоверным

Сообщение о полном контроле за обществом с помощью биометрии оказалось недостоверным

Сообщение о полном контроле за обществом с помощью биометрии оказалось недостоверным. Изначально такие сведения были опубликованы 24 ноября на сайте ouzs.ru. Там появился призыв писать обращения к депутатам из-за законопроекта о Единой биометрической системе.

В публикации утверждается, что этот закон «внедрит в стране систему тотального биометрического контроля». «Лазейки этого законопроекта открывают поистине самые заманчивые перспективы для разного вида мошенников, а также прямо противоречит закрепленным в Конституции РФ правам на свободный труд, свободу передвижения, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, создает условия для превращения всего населения нашей страны в бесправных рабов электронно-биометрической системы(...)», — утверждают авторы. В публикации также сказано, что фото человека могут отправить в биометрическую систему без согласия, а избежать этого будет невозможно.

На самом деле в соответствии с законопроектом не будет обязательной сдачи биометрии. «Обязательной сдачи биометрии не будет! Это прописано и в моем законопроекте, и в действующих нормативных актах. Более того, исключена любая дискриминация граждан, которые не хотят сдавать биометрию», — подчеркнул автор законопроекта, депутат Антон Горелкин.

Из законопроекта следует, что сомнительные компании лишатся права хранить и собирать биометрические данные россиян. Также люди, наоборот, получат право отозвать свою биометрию из всех баз данных, сказано в публикации о законопроекте на сайте Госдумы.

Документ предусматривает, что собирать и обрабатывать биометрические данные россиян предлагается с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Система будет присваивать пользователю, предоставившему данные, персональный идентификатор. «Только государственная информационная система может обеспечить сохранность данных», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев. Таким образом речь о тотальном биометрическом контроле в законопроекте не идет. Он нацелен на регулировку уже существующий в стране системы работы с биометрическими данными.

Изначальная новость о «биометрическом контроле» почти не заинтересовала российские СМИ, как и последовавшее разъяснение автора инициативы. Призыв написать письмо депутатам, который распространил сайт ouzs.ru широко разошелся в соцсетях. Так, пост в Telegram-канале «Общественный уполномоченный по защите семьи» на эту тему собрал почти 500 комментариев и более 200 тысяч просмотров.