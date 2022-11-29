В Британии спрогнозировали судьбу Украины зимой без помощи Запада

Guardian: Украина не сможет пережить эту зиму без помощи стран Запада

Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны западных стран из-за нехватки оборудования у энергетических компаний. Такой прогноз судьбы страны дал обозреватель Guardian Саймон Шлегель.

«Украинские поставщики энергии заявляют, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе все более продолжительными», — отметил журналист.

По его словам, им необходимы запасные части, строительные материалы и оборудование, а также в материально-технической помощи для эффективного планирования отключений электроэнергии.

Также указывается, что украинские военные столкнулись с нехваткой обмундирования для холодной погоды. В стране ощущается дефицит генераторов, печей, обогревателей, что ставит Украину в еще большую зависимость от Запада.

При этом Европа может столкнуться с еще одной волной украинских беженцев, добавил он.

Ранее стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что без помощи западных стран Украине грозит блэкаут через несколько недель. По словам полковника, Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре из-за уничтожения Вооруженными силами России (ВС РФ) трети систем противовоздушной обороны (ПВО).