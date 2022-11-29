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14:03, 29 ноября 2022Среда обитания

В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка

DHA: ученые выявили превышение содержания тяжелых металлов в Черном море у берегов Турции

Фото: Narges Pms / Unsplash

В Черном море у берегов Турции выявлено превышение норм содержания токсичных химических элементов. Об этом сообщает агентство DHA со ссылкой на данные ученых турецкого Черноморского технического университета (KTU).

Исследователи изъяли пробы на побережье протяженностью 1100 километров и обнаружили около десяти тяжелых металлов в воде. Так, наибольшую загрязняющую нагрузку на морское дно оказывают свинец, медь, мышьяк и цинк.

Кроме того, в воде найдены стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт и лантан. Специалисты пришли к выводу, что соответствующие значения в восточной части побережья Турции выше, чем в центральной и западной, что во многом объясняется наличием в указанных районах месторождений полезных ископаемых и шахт.

28 ноября в Сочи начали расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами в порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров. Эксперты отобрали пробы воды и выяснили сумму вреда, причиненного Черному морю — она составила 3,5 миллиона рублей.

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Варвара Кошечкина
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