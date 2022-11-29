В НАТО рассказали об активации специального плана в день начала СВО

Генсек НАТО рассказал о расширении полномочий главнокомандующего альянса с началом СВО

НАТО приступила к активации оборонного плана в день начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте организации.

В частности, частью этого плана стало расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе (SACEUR) по вопросам, связанным с переброской сил альянса.

Столтенберг отметил, что страны-участницы НАТО направили значительный воинский контингент в Черноморский регион еще до начала СВО. «Но теперь он [главнокомандующий] может по собственному усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым», — рассказал генсек альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что успех российской СВО станет трагедией для Украины и подвергнет весь мир опасности. По его словам, для альянса крайне важно, чтобы президент России Владимир Путин не смог «одержать победу», поэтому поддержка Украины полностью отвечает национальным интересам членов НАТО.