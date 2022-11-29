Оценен спад спроса на жилье у границ Украины

ЦИАН: в граничащих с Украиной российских регионах упал спрос на новостройки

В российских регионах, граничащих с Украиной и новыми территориями, снизился спрос на жилье в новостройках. Спад интереса к такой недвижимости оценили аналитики сервиса ЦИАН, передает «РБК».

Лидерами по падению спроса стали Воронеж и Белгород. По итогам октября в Воронеже было заключено 292 договора долевого участия (ДДУ) — это на 53 процента меньше, чем в сентябре. В Белгороде снижение составило 44 процента, до 27 сделок с новостройками. В остальных столицах пограничных регионов спрос упал в пределах от 13 до 37 процентов.

Федеральная компания «Этажи» подтвердила снижение спроса осенью. Наиболее заметное сокращение числа заявок на ипотеку для покупки «первички» в приграничных районах произошло в сентябре на фоне объявления частичной мобилизации. При этом в ноябре спрос на такое жилье начал расти — относительно октября количество заявок на ипотеку увеличилось на 30,4 процента. Эксперты считают, что спрос мог увеличиться из-за слухов о возможном прекращении ипотечной программы.

В ноябре средняя стоимость новостроек в исследуемых регионах существенно увеличилась только в Курске (плюс 7,9 процента) и Ростове-на-Дону (плюс пять процентов). Минимальный рост зафиксировали в Симферополе (плюс 0,1 процента), а нулевую динамику — в Брянске. В других городах снижение составило в пределах от 0,2 до 1,5 процента.

В августе сообщалось, что в городах Украины сильно подешевело жилье. В некоторых локациях недвижимость упала в цене на почти на 50 процентов, в том числе в пригороде Киева.