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В городах Украины снизилась стоимость жилья

«Страна.ua»: стоимость жилья в пригороде Киева снизилась почти на 50 процентов

Фото: Unsplash

В некоторых украинских городах стоимость жилья снизилась почти на 50 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания «Страна.ua».

Почти в два раза цены упали в пригороде Киева. Дом площадью 80 квадратных метров возможно приобрести за 50 тысяч долларов. Больше всего недвижимость подешевела на юго-востоке страны. В столице Украины резкое снижение стоимости жилья не зафиксировали.

В западных и центральных регионах цены на аренду жилья поднялись из-за большого количества людей. Во Львове однокомнатная квартира в месяц обойдется в 6-10 тысяч гривен (начиная от 10 тысяч рублей), однако цены отличаются в зависимости от района и состояния.

Ранее стало известно, что почти в 400 городах США за год резко подорожала плата за аренду квартир. Относительно однокомнатных объектов динамика достигла более 25 процентов. Средняя цена за аренду двухкомнатной квартиры с июня 2021 года выросла на 26,5 процента.

Нина Ташевская
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