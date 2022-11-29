Оценена зависимость Европы от поставок дизельного топлива из России

Bloomberg: Европа сильно зависит от российского дизельного топлива

Европа по-прежнему сильно зависит от России как от поставщика дизельного топлива. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Vortexa, в первые 24 дня ноября Европейский союз и Великобритания получили почти половину своего импорта дизельного топлива из России морем. Спрос резко подскочил с октября на фоне забастовок, которые вывели из строя французские нефтеперерабатывающие мощности.

Танкеры доставляли в среднем 1,34 миллиона баррелей дизельного топлива в день в период с 1 по 24 ноября в ЕС и Великобританию. Это ниже, чем в октябре, но выше, чем в среднем за первые десять месяцев года. С 5 февраля из-за санкций ЕС практически прекратится морской импорт дизельного топлива из России. Покупатели столкнутся с кризисом, если не смогут найти другие источники поставок, отмечает издание.

ЕС и Великобритания получали около 600 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки из России в период с 1 по 24 ноября, что составляет 45 процентов от общего объема поставок. Значительная часть поступает в район Амстердам-Роттердам-Антверпен, это центр торговли нефтью на северо-западе Европы.

Ранее аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie предсказали Европе рекордное за 12 лет падение запасов дизеля — в декабре и январе регион будет наращивать запасы, но к началу весны запасы упадут до минимума с 2011 года.