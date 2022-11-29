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06:30, 29 ноября 2022Бывший СССР

Пленный боец рассказал о распространении наркомании в ВСУ

У пленного бойца ВСУ Масюка нашли видео с употреблением наркотиков

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Некоторые украинские военные употребляют наркотические вещества в зоне боевых действий. Об этом свидетельствуют видео и фотографии, которые нашли у пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Масюка, сообщает РИА Новости.

Рядовой Масюк, уроженец Закарпатья, служивший в 120-м отдельном разведбате и попавший в плен под Артемовском, рассказал, что наркомания была распространена в его подразделении. По его словам, из 11 человек постоянно употребляли наркотики двое, остальные — время от времени.

В телефоне Масюка также обнаружили фотографию, на которой бойцы стоят с флагами США и Украины. «Мне друг скидывал фотки с американцами, когда они проходили "учебку"», — объяснил он. По словам Масюка, кадры сделали в 184-й бригаде ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные России заподозрили солдат 92-й бригады ВСУ в употреблении наркотических или психотропных веществ. По словам российских солдат, украинцы атакуют позиции в Харьковской области под воздействием чего-либо.

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Марина Совина
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