У пленного бойца ВСУ Масюка нашли видео с употреблением наркотиков

Некоторые украинские военные употребляют наркотические вещества в зоне боевых действий. Об этом свидетельствуют видео и фотографии, которые нашли у пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Масюка, сообщает РИА Новости.

Рядовой Масюк, уроженец Закарпатья, служивший в 120-м отдельном разведбате и попавший в плен под Артемовском, рассказал, что наркомания была распространена в его подразделении. По его словам, из 11 человек постоянно употребляли наркотики двое, остальные — время от времени.

В телефоне Масюка также обнаружили фотографию, на которой бойцы стоят с флагами США и Украины. «Мне друг скидывал фотки с американцами, когда они проходили "учебку"», — объяснил он. По словам Масюка, кадры сделали в 184-й бригаде ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные России заподозрили солдат 92-й бригады ВСУ в употреблении наркотических или психотропных веществ. По словам российских солдат, украинцы атакуют позиции в Харьковской области под воздействием чего-либо.