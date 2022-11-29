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07:41, 29 ноября 2022Бывший СССР

В ЛНР рассказали о трудностях эвакуации украинских военных

Офицер ЛНР Марочко: погода и нехватка сил мешают украинским войскам эвакуировать раненых

Фото: Leah Millis / Reuters

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что погода и нехватка сил значительно затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Красно-Лиманском направлении.

«Специализированная техника, которая в основном сейчас колёсная, не справляется с поставленными задачами», — сказал он, добавив, что нарушена логистика, и погодные условия не позволяют украинским эвакуационным бригадам выехать в места, где большое скопление раненых.

Кроме того, у Украины растет число санитарных потерь. Собеседник агентства добавил, что украинские силовики в целом несут значительные потери на данном направлении.

28 ноября газета The New York Times сообщила о крупных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска.

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Марина Совина
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