Цены на газ в Европе подскочили

Стоимость газа в Европе выросла более чем на 6,5% на фоне холодной погоды

В ходе торгов 29 ноября цена газовых фьючерсов с поставкой в декабре на голландском хабе TTF поднималась более чем на 6,5 процента к закрытию предыдущей сессии. В верхней точке стоимость топлива подскочила до 1445 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены начали расти во второй половине ноября, после начала отопительного сезона в Европе. При этом газ дорожает не так сильно, как в августе, когда цены резко подскочили до 3801 доллара за тысячу кубометров, побив исторический рекорд. На момент написания материала стоимость газа немного опустилась, до 1439 долларов за тысячу кубометров.

Аналитики Bloomberg объясняют рост цен тем, что страны начали тратить запасы топлива из подземных газовых хранилищ (ПХГ) на фоне холодной погоды в регионе. Метеорологи прогнозируют «особенно низкие» температуры в северной части континента начиная со следующей недели, что повысит потребность Европы в газе.

В настоящее время в среднем по Европе хранилища заполнены на 94 процента, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe. До начала отопительного сезона запасы стран составляли примерно 100 процентов, трейдеры внимательно следят за темпами отбора газа из ПХГ.

Ранее цены резко подскочили на фоне объявления «Газпрома» о возможном сокращении поставок газа в Европу через территорию Украины. Компания опубликовала соответствующее предупреждение после того, как зафиксировала оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине.