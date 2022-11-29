В США заявили о принуждении Германии к отправке войск на Украину

Defense News: Польша вынуждает Германию отправить ЗРК Patriot на Украину

Предложение Польши отправить немецкие ЗРК Patriot Киеву принуждает Германию к прямому вовлечению в конфликт на Украине, заявил обозреватель Defense News Ярослав Адамовски.

«Это бы предполагало отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками», — отметил журналист.

По его мнению, ФРГ все это время поддерживала Украину оружием и военной техникой, однако держала свои вооруженные силы подальше от прямого участия в конфликте. Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту, подчеркнул Адамовски.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ заявило, что правительство Германии обдумает вопрос о поставках на Украину зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, на чем настаивает Польша. При этом ранее министр обороны Кристина Ламбрехт говорила, что не может допустить таких поставок, поскольку эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО.