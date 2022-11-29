Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:20, 29 ноября 2022Мир

В США заявили о принуждении Германии к отправке войск на Украину

Defense News: Польша вынуждает Германию отправить ЗРК Patriot на Украину

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Предложение Польши отправить немецкие ЗРК Patriot Киеву принуждает Германию к прямому вовлечению в конфликт на Украине, заявил обозреватель Defense News Ярослав Адамовски.

«Это бы предполагало отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками», — отметил журналист.

По его мнению, ФРГ все это время поддерживала Украину оружием и военной техникой, однако держала свои вооруженные силы подальше от прямого участия в конфликте. Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту, подчеркнул Адамовски.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ заявило, что правительство Германии обдумает вопрос о поставках на Украину зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, на чем настаивает Польша. При этом ранее министр обороны Кристина Ламбрехт говорила, что не может допустить таких поставок, поскольку эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Кулеба рассказал об отказе стран продавать оружие Украине
В США заявили о принуждении Германии к отправке войск на Украину
Турция потребовала от курдских формирований покинуть три города в Сирии
Оценено подорожание новогоднего стола к 2023 году
В США оценили поставки СПГ в Европу
Россиянам напомнили о праве переоборудовать квартиру с 1 декабря
Захарова назвала извращением истины слова Папы Римского о бурятах и чеченцах
Стали известны подробности переговоров ЕС по потолку цен на российскую нефть
В России оценили возможность возвращения мира к холодной войне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.