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12:51, 29 ноября 2022Забота о себе

Учительница перечислила надоевшие новогодние подарки и предложила альтернативу

The Sun: учительница назвала наборы для душа надоевшим подарком и предложила альтернативу

Фото: freestocks / Unsplash

Учительница по имени Мел предложила дарить учителям на Новый год и Рождество не наборы для душа и кружки, а подарочные карты магазинов. Она перечислила надоевшие подарки и назвала альтернативу им в ролике в социальной сети TikTok, на который обратило внимание издание The Sun.

Мел призналась, что уже очень устала получать в качестве новогоднего подарка от учеников кружки с надписью «лучшей учительнице», футболки с вдохновляющими цитатами и наборы для душа.

Учительница попросила вместо этих вещей дарить педагогам подарочные карты, чтобы они сами могли выбрать себе что-то нужное. Сама же Мел мечтает о «непрактичных», но красиво оформленных степлере и диспенсере наклеек с ее именем на них.

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Ранее ведущая страницы о готовке и рукоделии TheVettelFarm в TikTok предложила альтернативу скатерти для праздничного стола. По ее словам, стол можно застелить упаковочной бумагой для подарков.

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Александра Лисица
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