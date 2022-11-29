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19:19, 29 ноября 2022Наука и техника

Раскрыта древняя генетическая загадка

PNAS: появление интронов в ДНК объяснили мобильными генетическими элементами

Фото: Jorge Cabrera / Reuters

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крус раскрыли древнюю генетическую загадку, заключающуюся в происхождении интронов. Выводы исследования представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Интроны — это фрагменты ДНК, которые не кодируют белки напрямую. В зрелой РНК они не присутствуют, поскольку удаляются во время первичного транскрипта. Эти участки встречаются во всех эукариотических организмах, куда входят животные, растения и грибы, однако отсутствуют у бактерий. Даже в геноме близкородственных видов количество интронов может существенно отличаться.

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Долгое время многие исследователи не могли выявить основной механизм появления интронов. Чтобы его определить, авторы изучили геномы 3325 видов эукариотов. Их интересовало то, насколько распространены в интронах интронеры — мобильные генетические элементы, относящиеся к транспозонам (TES) и генерирующие интроны. Это позволило исследовать частоту и масштаб увеличения интронов во всех эукариотических линиях.

Они обнаружили в общей сложности 27 563 интронера в геномах 175 видов, или у 5,2 процента изучаемых образцов. Ученые считают, что это является доказательством участия интронеров в происхождении интронов, поскольку первые были выявлены у всех видов от животных до одноклеточных организмов, чей общий предок проживал более 1,7 миллиарда лет назад.

Кроме того, результаты показали, что интронеры встречаются у морских организмов в 6,5 раза чаще, чем у наземных видов. Исследователи полагают, что это, вероятно, связано с горизонтальным переносом генов, при котором гены передаются от одного вида к другому, в отличие от вертикального переноса, когда гены передаются от родителя к потомству.

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Елена Апазиди
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